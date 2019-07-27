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Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sayısı 168'e yükseldi - İşçilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sayısı 168'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 97 işçi dün bulantı ve kusma şikayeti ile Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Bir süre sonra aynı belirtileri gösteren 71 işçi daha hastaneye gitti.

Tedaviye alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 168 işçi, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

İşçilerin fabrikada önceki gün öğlen yedikleri yemeğin ardından şikayetlerinin başladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Karabük Safranbolu

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