Karabük'teki iş kazası

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi için tören düzenlendi.

KARDEMİR Haddehane Meydanı'nda düzenlenen törene, Halil Kuzören'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarıyla AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, yönetim kurulu üyeleri Çağrı Güleç, Mustafa Yolbulan, iş adamı Ahmet Şahin, Çelik İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel ve Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından işçinin cenazesi, toprağa verilmek üzere Yenice ilçesine gönderildi.

Dün, fabrikada elektrik bakım işinde çalışan Halil Kuzören (49), elektrik arızası bulunan vince çıkmış, bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılmıştı.

Kuzören, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

