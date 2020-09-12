HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı

Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 21:40 | Son Güncelleme

Karabük’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkeze bağlı Arıcak köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ormanlık alana yıldırım düştü.

Karabük’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkeze bağlı Arıcak köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın meydana geldi. Şehir merkezinden görülen yangının büyüdüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine başta Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin engebeli olması sebebiyle ekipler güçlükle ulaşım sağlarken, söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Yangın, daha fazla ilerlemeden söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
Erdoğan duyduğu ses üzerine konuşmasına ara verdi ve... Gülümseten diyalogErdoğan duyduğu ses üzerine konuşmasına ara verdi ve... Gülümseten diyalog
Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!
1/
En Çok Okunan Haberler
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Ünlü futbolcuyla aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken yorum
Ünlü futbolcuyla aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken yorum
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Diğer Haberler
Kocaeli'de suç makinesi hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi
Ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
Ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
FETÖ'den aranan emekli binbaşı yakalandı
FETÖ'den aranan emekli binbaşı yakalandı
Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarptı: 7 yaralı
Belediye Başkanı kaza yaptı, aracı bu hale geldi! Çok sayıda yaralı var
Koronavirüslü olduğu halde hastaneye alınmadığını iddia etmişti! Bakan Koca'dan açıklama geldi
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.