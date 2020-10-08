HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük’teki orman yangınına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor

Karabük’teki orman yangınına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan orman yangınına yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale ediliyor.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalakkuz köyü Sofular Mahallesi bölgesinde sarp ve sık ormanlık bölgede dün gece yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Karabük’teki orman yangınına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan orman yangınına yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalakkuz köyü Sofular Mahallesi bölgesinde sarp ve sık ormanlık bölgede dün gece yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, itfaiyeye haber verirken, gece kontrol altına alınan yangın sabah rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Rüzgar nedeniyle tekrar alevlenen ormanlık alandaki yangını söndürmek için bölgeye yangın söndürme uçağı, helikopter, Karabük ve çevre illerden arazözler gönderildi.
Arazinin sarp ve sık orman olması nedeniyle iş makineleriyle yol açılırken, karadan da ekipler yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Karabük’teki orman yangınına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandıDere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
37 kilogram güce dayanacak misinayla 260 kilogramlık balık yakaladı
Bu balığı misinayla yakaladı
Mamak Belediyesi'ne gelen istekler güldürdü
Belediyeye gelen istekler güldürdü
Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Et döner alırken dikkat! Tavuk, hindi, soya kıyması koyup, lohusa şerbeti karıştırılıyor
Et dönerde büyük hile!
Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak? Tarih verdi
Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak? Tarih verdi
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.