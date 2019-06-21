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Karabük'teki sağanak köy yollarına zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:03 | Son Güncelleme

Karabük'te aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı bazı köy yolları zarar gördü - İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkından zarar gören yollarda çalışma başlattı

Karabük'te aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı bazı köy yolları zarar gördü.

Son bir haftadır il merkezi ve ilçelerde aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı meydana gelen sel, Salmanlar-Demirciler, Pirinçlik-Kahyalar ve Kadı-Güneşli köyleri bağlantı yollarına zarar verdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkından zarar gören yollarda çalışma başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara ara meydana gelen sel ve taşkınların kara yollarının bazı kesimlerine zarar verdiğini söyledi.

Zararların giderilmesi çalışmalarının ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için tedbirlerin sürdüğünü ifade eden Uzun, "Bağlantı yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Derelerde meydana gelebilecek taşkınlara da engel olmak için yağmur suları ile gelen ağaç köklerini ve büyük kayaları akarsu yataklarından çıkartıyoruz. Köylerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için personelimiz ile birlikte 7/24 görevimizin başındayız." diye konuştu.

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Karabük sağanak

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