Karabük'teki sahte para operasyonu

Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu E.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yabancı uyruklu E.J'yi takibe alan ekipler, bir büfede sahte para kullanıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada sahte Türk Lirası ele geçirilmişti.
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