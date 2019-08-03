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Karabük'ten 4 ülkeye "eşek sütü sabunu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesi çarşı esnaflarından Hüsnü Özdemir, sivilce, akne ve siyah noktalara iyi geldiği belirtilen eşek sütünden yapılan sabunları, İran, Sudi Arabistan ve Mısır'ın yanı sıra Amerika'ya gönderiyor - Hüsnü Özdemir: - "İran, Sudi Arabistan, Amerika ve Mısır'a eşek sütü sabunu ihraç ediyoruz. Özellikle Sudi Arabistan ve Arap ülkeleri çok tercih ediyor"

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesi çarşı esnaflarından Hüsnü Özdemir, eşek sütünden yaptırdığı sabunları İran, Sudi Arabistan ve Mısır'ın yanı sıra Amerika'ya pazarlıyor.

Safranbolu'da 10 yıldır sabunculuk yapan Hüsnü Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce eşek sütünden sabun yaptırmaya karar verdiğini ancak 3 yıl önce sabun üretimini Hatay'da yaptırabildiğini söyledi.

Yıllık 50 ton eşek sütü sabunu üretimi yapıldığını ifade eden Özdemir, müşterilerin eşek sütünden yapılan sabunu çok beğendiğini, böylece ihracat başladığını anlattı.

Özdemir, eşek sütü sabunu sayesinde yine eşek sütünden üretilen şampuan ve kremler de ihraç ettiklerini aktardı.

"Birçok çeşit sabun var. Neden eşek sütlü sabun olmasın dedim?" diyen Özdemir, "Sabunlar tezgaha koyulduktan sonra hemen satıldı. Tanesini 5 liradan satıyoruz. Diğer sabunlara göre çok daha fazla rağbet görüyor ve satılıyor. Artık en popüler sabun eşek sütlü sabun. Bu sabunu en çok bayanlar tercih ediyor. Eşek sütlü sabunun yanında eşek sütlü krem var, şampuan var, bir de maskesi var." ifadelerini kullandı.

- İran, Sudi Arabistan, Mısır ve Amerika'ya ihraç ediliyor

Özdemir, kanser hastalarının tedavi için eşek sütü içtiğini belirterek, "İran, Suudi Arabistan, Amerika ve Mısır'a eşek sütü sabunu ihraç ediyoruz. Özellikle Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri çok tercih ediyor. Bunu ben Yalova'daki fuarda anladım. Orada sadece eşek sütü sabun ve eşek sütü krem sattım. Fuarda sabunları bir bir almadılar. En az 15'er tane aldılar." diye konuştu.

Eşek sütlü sabun, krem ve şampuanın ciltteki akneleri, siyah noktaları ve cilt yüzeyini temizlediğini anlatan Özdemir, "Eşek sütünden üretilen temizlik ürünleri yüzü maske gibi koruyor. Sabun her gün kullanılırsa çok faydası var." dedi.

Hüsnü Özdemir, eşek sütünün anne sütüyle hemen hemen aynı değerde olduğunu dile getirerek, bu özelliği bilenlerin ürünleri çekinmeden aldığını sözlerine ekledi.

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