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Karabük'ten Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

Karabük'ten Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek

Karabük'teki sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarına destek verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri, 100. Yıl Mahallesi Pazar Camisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Ali Osman Kandemir, geçmişte tarihi camilerin depoya ve ahıra çevrildiği bir dönemde Ayasofya'nın ise alınan bir kararla müzeye çevrildiğini söyledi.

Bu kararın Türk tarihine ihanetlerin en büyüğü olduğunu belirten Kandemir, "Ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camisi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismi ile müsemma hale getiririz.' açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kandemir, Ayasofya Camisi ile ilgili bedel ödenecekse bunu ödemeye hazır olduklarını dile getirerek, "Ayasofya'nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya Müslümanları için bayram olacaktır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Karabük

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