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Karabük'ten Suriye'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Un, bebek bezi ve giyecek yüklü tır, Safranbolu'dan Halep'e uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Suriye'nin Halep kırsalına gönderilmek üzere bir tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yola çıkan tırın Suriye'ye gönderdikleri 31. tır olduğunu söyledi.

Safranbolu halkının duyarlı olduğunu ve yardıma büyük önem verdiğini ifade eden Söylemez, "Türkiye'nin her yerinden derneğimize gelen bağışlarla tırımıza 5 ton un, çocuk bezi, kıyafetler yükledik. İnşallah oradaki zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize en kısa zamanda ulaşacak. İyilik yayılsın, iyilik çoğalsın bunun gayret ve çabasındayız." diye konuştu.

Ağırlıklı olarak İdlib ve Halep kırsalına yardım gönderdiklerini, birkaç aydır da Afrika kıtasına yoğunlaştıkları için Suriye'ye yardım gönderemediklerini aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse cumartesi günü tekrar Afrika'ya gidiyorum, oradaki insanlara yardım yapmak için. Hayırseverlerin desteğiyle gidiyoruz. Biz yolunda bulunalım, gayretimizi artıralım, neticeyi de Allah'a bırakalım. En çok un, çocuk maması ve beze ihtiyacımız var. Tırımızı yolluyoruz ama bu demek değil ki artık yardım gitmeyecek. Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısına her türlü yardımlarını vatandaşlarımız bırakabilirler. Biz de zaman zaman Suriye'ye yardım tırlarımızı göndereceğiz."

Yapılan duanın ardından yardım tırı yola çıktı.

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Halep Karabük Safranbolu Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Suriye yardım tırı Zehra Söylemez

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