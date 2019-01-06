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Karabük’ün 4 ilçesinde kar tatili (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Karabük’ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Karabük’ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

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