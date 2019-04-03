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Karabük'ün kuruluşu için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

KARDEMİR'in temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen ve Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, Karabük Kent Meydanı'nda sona erdi.

Bisiklet turuna katılan yaklaşık 200 kişi, Safranbolu'dan Karabük'e yaklaşık 9 kilometre pedal çevirdi.

Bisiklet Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunu kutladıklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında bisiklet turu düzenlediklerini dile getiren Aydoğdu, "Oldukça kalabalık ve güzel bir ortam var. 200'ün üzerinde katılımcının olduğunu gözlemliyoruz. Bisikletin bir kültür olarak ilimize yerleşmesini istiyoruz. Bir ulaşım aracı olarak, spor aracı olarak, eğlence aracı olarak zaten kullanılıyor." diye konuştu.

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Bisiklet turu Karabük Kenan Aydoğdu Safranbolu

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