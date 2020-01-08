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  4. Karabük'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

Karabük'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Karabük'te eğitime kar engeli

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