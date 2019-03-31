Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Elif Köse kazandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye başkanlığını CHP adayı Elif Köse kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Elif Köse 12 bin 389, AK Parti adayı Ali Kaya 11 bin 231, MHP adayı Kadın Fatma Danışman 4 bin 776 oy aldı.

- Köse'nin öz geçmişi

1970 yılında Karabük'te doğan Elif Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Köse, Safranbolu'da serbest mimarlık yaptı. Köse, bir dönem CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

