Karabük’ün turizmde yeni gözdesi ’Yenice Ihlamur Teras’

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları ilçenin son yıllarda turizm çıtasını yükseltti. Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteği ile içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Seyir Terası’nda açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesi ilgi görmeye başladı.

İlçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine yapılan ve manzarası ile vatandaşların vazgeçilmezi olan Yenice Seyir Terası’nda bölgenin doğa ve yaban hayatının zenginliğini göstermek amacıyla açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesi yoğun ilgi görmeye başladı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) verdiği hibe desteğiyle Ihlamur Teras Tesisleri’nde açılan "Bitki ve Hayvan Müzesi"nde tahnit işlemiyle dondurulmuş boz ayı, geyik, kurt, karaca, sülün, atmaca ve yaban ördekleri bulunmaktadır. Yenice Belediyesi tarafından oluşturulan müzede bu coğrafya üzerinde yaşayan yabani hayvanların doğa içerisindeki yaşam biçimleri sergiliyor.Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice Ormanlarında bulunan endemik bitkiler müzede kurutulmuş halde sergileniyor. Ayrıca müzede bölgede bulunan 134 adet çeşitli kelebekler hakkında da bilgiler yer alıyor.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Ihlamur Seyir Terası’nın sadece Yenice’nin değil Türkiye’nin en güzide yerlerinden birisi olduğunu belirterek, “Daha da gelişecek. Büyüyerek gelişimini sürdürecek. Şimdilik imkanlarımız ölçüsünde yapabildiklerimiz bu kadar. Önümüzdeki zaman zarfında daha da geliştirmek için bütün gayretimizi ortaya koyacağız” dedi.

Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesini yaparken amaçlarının bölgede yaşayan yaban hayatını ve doğa zenginliklerini sergilemek olduğunu ifade eden Çaylı, “Bu sergilemeyi yaparken elimizdeki mevcut hayvanlar buranın tamamını yansıtmıyor aslında. Daha eksiğimiz var. Bu kadar bulabildik. Önümüzdeki süreçte bütün Yenice Ormanlarında yaşayan bütün yaban hayatını ilgilendiren hayvanlarını bu müzede sergileyerek Yenice’nin doğa zenginliklerini halkımız daha doğrusu buraya gelen vatandaşlarımıza izletmek istiyoruz” diye konuştu.

Müzede ilk etapta ’çakal, ayı, kurt, karaca, atmaca, sülün, birkaç tane de ördek gibi çeşitli hayvanların içleri doldurulmuş ve dondurulmuş olarak sergilendiğini kaydeden Çaylı, “Değişik hayvanların da sergide yer alması için gerekli çalışmalar yapacağız. “Bunların yanında Yenice’mizde 134 çeşit kelebeğimiz var. Kelebeklerle ilgili bir standımız var. Endemik bitkileri altında bilgileri ile birlikte belli bir kısmını astık. Bu şekilde Yenice’miz doğasıyla bütün zenginliklerini halkımıza, buraya gelen vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz” İfadelerini kullandı.

Çaylı, 2020 yılında Ihlamur Seyir Terası’nda Çalışan ve Üreten Kadınlar Kooperatifi kuracaklarını kaydederek, şunları söyledi: “Burada imalathane açacağız. Yöremizde ıhlamurla alakalı ve diğer kızılcık olsun farklı boyutlarıyla üretim yaparak Yenice Ihlamur Teras markasını Türkiye markası yapmak için elimizden geleni yapacağız. Muhtemelen bir sauna yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında zıplayn denilen bir aygıt var. Onu da kendimiz değil bir şekilde yap işlet devret ile yaptırmayı düşünüyoruz. Hepsini 2020 yılı içerisinde gerçekleştirip bu bölgeyi, kültür turizmi olan Safranbolu ve deniz turizmi olan Amasra’nın yanında Yenice’yi doğa turizmine katıp daha da zenginleştirmek amacı ve gayreti içerisindeyiz.”

Ihlamur Seyir Terası’na tahmin edilenden daha fazla ilgi gösterildiğini dile getiren Çaylı, “ Biz burayı yeni inşa ederken bu kadar ilgi olabileceğini amaçlamıştık ama düşünmemiştik. Amacımız Yenice’ye istihdamı arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktı. Daha küçük ölçekli düşünürken bu kadar büyük ölçekli bir tesis yaptık. Bunun bize yetmeme noktasında geldiğini gözlemliyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Artık bundan sonrası bu bölgede yaşayan insanların, özel sektörün girişimcilerin yapacağı yatırımlarla gelen vatandaşların hizmetini görme noktasında onlara da bir iş alanı çıkmış oluyor” dedi.

