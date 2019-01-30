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Karabük’ün yeni emniyet müdürü kurban keserek göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sırrı Tuğ, "Bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sırrı Tuğ, "Bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek. Suç ve suçluların ensesinde olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Karabük’e atanan Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Emniyet Müdürlüğü binasında törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Tuğ, daha sonra Emniyet Müdür yardımcıları ve kısım amirleri ile tek tek tanıştı.
Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde kurban kesilip dua edilmesinin ardından makamına geçen Tuğ, burada gazetecilerle bir araya geldi.
Karabük’te var olan huzur ve güvenliği daha yüksek yere çıkartarak, tüm teşkilat mensuplarımla birlikte 7/24 anlayışıyla hizmet vereceklerini kaydeden Tuğ, "Bugüne kadar benden önce görev yapan müdürlerime bu başarıyı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Yaşanılan süreçlerle birlikte gerek 17-25 gerekse 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasındaki bu gelinen noktada bize bu güvenleri var eden başta şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum." dedi.
“Suç ve suçluların ensesinde olacağız”
Kendini Karabük’ü huzur ve güvenlik kenti yapmaya adadığını da ifade eden Emniyet Müdürü Tuğ, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu iş için cansiperane fedakar bir anlayışla son dakikaya kadar görev yapacağız. Sayın Valimizin talimatlarıyla tüm paydaşlarımızın da bir araya gelmesiyle el birliğiyle inşallah var olan bu huzur ve güveni daha mükemmel noktalara taşıyacağız. Bu şehrin mutlaka teşkilat olarak hakkını vereceğiz. Bize rağmen bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek. Suç ve suçluların ensesinde olacağız. Teşkilatımızın en üst kademesindeki yönetici ve en altında çalışan 750 personelimizle bu güzel şehre hizmet etme düşüncesindeyim."

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