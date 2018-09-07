Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

İZMİR, (DHA)- EGE Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 02.53'te, Ege Denizi'nde, Karaburun'un yaklaşık 25 kilometre açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın güneyinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11,6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

