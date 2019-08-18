Karaburun açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarından yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, cuma günü, Karaburun ilçesi Kanlıkaya açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, saat 06.30 sıralarında yerini belirleyip durdurduğu lastik botta 44'ü Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmeni yakaladı. 17'si erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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