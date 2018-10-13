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Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin, yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin, yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Karaburun tekne

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