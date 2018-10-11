HABER

Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

HİPOTERMİ TEHLİKESİ İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)

HİPOTERMİ TEHLİKESİ
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Karaburun'dan Foça'ya kadar olan tüm deniz yüzeyinde aramaların sürdürüldüğü bildirildi. Ancak su sıcaklığının düşük olmasından dolayı, suda kalan mültecilerin hipotermi sonucu hayatlarını kaybetme riskinin yüksek olduğu yetkililerce ifade edildi.
KURTULAN KADININ YAKINLARI GELDİ
Öte yandan, teknenin batmasının ardından, 28 saat denizde kaldıktan sonra kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin adlı Iraklı kadının yakınları da ülkelerinden Karaburun'a geldi. Olayı televizyonlardan öğrendikten sonra sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'yi tanıyan yakınları, hemen Türk yetkililerle bağlantıya geçti. Ali'nin yakınları önce İstanbul'a ardından Karaburun'a geldi. Sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yakınları ile buluştu. Ali ve akrabaları, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. İsimlerini söylemeyen Ali'nin yakınları, ailenin yeni bir hayata başlamak, çocuklarının iyi bir eğitim almalarını ve iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıklarını anlattı. Bir süre daha Türkiye'de kalacaklarını söyleyen Mıhabat İsmael Ali ve yakınları, arama çalışmalarının sona ermesinden sonra, denizde yakınlarının bulunması durumuna göre, eğer öldülerse de cenazelerini alıp Irak'a döneceklerini söyledi.
Karaburun Devlet Hastanesi'nde ön otopsileri yapılan göçmenlere ait cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Polisin kovalamacada yakaladığı alkollü sürücünün ehliyetine el konulmuşPolisin kovalamacada yakaladığı alkollü sürücünün ehliyetine el konulmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İlginizi Çekebilir

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.