Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)

HİPOTERMİ TEHLİKESİ

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Karaburun'dan Foça'ya kadar olan tüm deniz yüzeyinde aramaların sürdürüldüğü bildirildi. Ancak su sıcaklığının düşük olmasından dolayı, suda kalan mültecilerin hipotermi sonucu hayatlarını kaybetme riskinin yüksek olduğu yetkililerce ifade edildi.

KURTULAN KADININ YAKINLARI GELDİ

Öte yandan, teknenin batmasının ardından, 28 saat denizde kaldıktan sonra kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin adlı Iraklı kadının yakınları da ülkelerinden Karaburun'a geldi. Olayı televizyonlardan öğrendikten sonra sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'yi tanıyan yakınları, hemen Türk yetkililerle bağlantıya geçti. Ali'nin yakınları önce İstanbul'a ardından Karaburun'a geldi. Sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yakınları ile buluştu. Ali ve akrabaları, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. İsimlerini söylemeyen Ali'nin yakınları, ailenin yeni bir hayata başlamak, çocuklarının iyi bir eğitim almalarını ve iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıklarını anlattı. Bir süre daha Türkiye'de kalacaklarını söyleyen Mıhabat İsmael Ali ve yakınları, arama çalışmalarının sona ermesinden sonra, denizde yakınlarının bulunması durumuna göre, eğer öldülerse de cenazelerini alıp Irak'a döneceklerini söyledi.

Karaburun Devlet Hastanesi'nde ön otopsileri yapılan göçmenlere ait cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.