Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "kendisine ikinci maaş bağladı" ve "kendisini müdür atadı" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Son üç gündür bazı basın-yayın organlarında şahsımla ilgili yayınlanan ’kendisine ikinci maaş bağladı, ’kendisini müdür atadı’ ve benzeri başlıklı haber ve yorumlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmayı zorunluluk sayıyorum. 30 Mart 2018 tarihinde kurulan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 4 Nisan 2018 tarih ve 9551 numaralı sayısında tüm kuruluş süreçleri yayınlanan, hisselerinin tümü Karaburun Belediyesine ait olan Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketine ’müdür’ olarak atanmam, şirket faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için tamamıyla kanuni bir zorunluluktan kaynaklanmıştır" dedi.

"KHK’ya dayanarak kurulmuştur"

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 27 Aralık 2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idarelerde çalışan alt işveren işçilerinin belediye şirketlerinde istihdam edilmesini öngördüğünü belirten Erdoğan, "Karaburun Belediyesine bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti. bu KHK’ya dayanarak kurulmuştur. Karaburun Belediye Meclisinin 12 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda 5 yıl süre ile adı geçen şirketin müdürü olarak atanmam ’oy çokluğu’ ile karar altına alınmış; yine Karaburun Belediye Meclisinin 10 Haziran 2019 tarihli meclis kararında adı geçen şirketin ’müdürü’ olarak 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere tarafıma 7 bin 500 TL/ay huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bu karar, şeffaf yönetim anlayışımız gereği belediyemizin www.karaburun.bel.tr internet sitesinde ’meclis kararları’ bölümünde aynı gün açıkça ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.