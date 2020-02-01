Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü’nde Narkissos’un nergis çiçeğine ismini verdiğini anlatır. Genç kızların hayallerini süsleyen güçlü, yakışıklı Narkissos kimsenin aşkına karşılık vermez. Peri kızı Ekho da ona vurulanlardandır. Olimpos’taki tanrılar kimseyi beğenmeyen Narkissos’a kızar ve hakkında “başkalarını sevmeyen, kendini sevsin” hükmünü verir.

Bir gün bir pınarda kendi yansımasını gören Narkissos, o görüntüye aşık olur ama bir türlü kavuşamaz. Kendini seyrederek ömrünü tüketir. Öldüğünde ise vücudunun yerinde “sarı göbeğini beyaz yaprakların kucakladığı bir çiçek” bulunur. Efsaneye göre, Narkissos bugünkü İzmir Karaburun’da yaşadığı için en güzel nergisler de burada yetişir.

Belediyeden nergis üreticilerine destek

Bu yüzden yıllarca nergisle anıldı Karaburun. Bölgedeki üreticiler için de önemli bir gelir kaynağı oldu. Ancak bu narin çiçeği yetiştirmek hiç kolay değil. Üstüne hastalıklar ve bilinçsiz üretim de eklenince Karaburun’da nergis üretimi neredeyse bitme noktasına geldi.