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Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor

01.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

İzmir'in Karaburun ilçesi için önemli bir gelir kaynağı olan nergis çiçeğini yetiştirmek kolay değil. Üstüne hastalıklar ve bilinçsiz üretim de eklenince nergis üretimi neredeyse bitme noktasına geldi. Karaburun Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girerek, nergisi yeniden canlandırdı

Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü’nde Narkissos’un nergis çiçeğine ismini verdiğini anlatır. Genç kızların hayallerini süsleyen güçlü, yakışıklı Narkissos kimsenin aşkına karşılık vermez. Peri kızı Ekho da ona vurulanlardandır. Olimpos’taki tanrılar kimseyi beğenmeyen Narkissos’a kızar ve hakkında “başkalarını sevmeyen, kendini sevsin” hükmünü verir.

Bir gün bir pınarda kendi yansımasını gören Narkissos, o görüntüye aşık olur ama bir türlü kavuşamaz. Kendini seyrederek ömrünü tüketir. Öldüğünde ise vücudunun yerinde “sarı göbeğini beyaz yaprakların kucakladığı bir çiçek” bulunur. Efsaneye göre, Narkissos bugünkü İzmir Karaburun’da yaşadığı için en güzel nergisler de burada yetişir.

Belediyeden nergis üreticilerine destek

Bu yüzden yıllarca nergisle anıldı Karaburun. Bölgedeki üreticiler için de önemli bir gelir kaynağı oldu. Ancak bu narin çiçeği yetiştirmek hiç kolay değil. Üstüne hastalıklar ve bilinçsiz üretim de eklenince Karaburun’da nergis üretimi neredeyse bitme noktasına geldi.

Bu noktada Karaburun Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bölgedeki üreticilere ücretsiz nergis soğanları dağıtıldı, bilgilendirme toplantıları yapıldı. 2018’den bu yana da nergis festivali düzenleniyor.

Köye geri dönüş başladı

Bu çabaların sonunda Karaburun dağları yeniden nergis kokmaya başladı. Üreticilere dağıtılan soğanlar Mersin’den geldi. Ancak nergis üreticisi Önder Öğüt’e göre soğanın nereden geldiği önemli değil. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Öğüt, Karaburun nergisine asıl kokusunu veren unsurun bölgedeki deniz ve rüzgar olduğunu söyledi. Öğüt, “Başka yerlerde dikilen nergislerde aynı kokuyu alamıyorlar. Bu yarımadada imbat ve karayel rüzgarları, denizin etkisi dışarıdan gelen soğanların da birkaç yıl içinde değişmesini sağlıyor” dedi. Bölgede toprakların miras kalması nedeniyle giderek küçüldüğüne dikkat çeken Öğüt, buna rağmen uğraş verildiğinde nergisin para kazandıran bir ürün olduğunu söyledi.

Tepeboz Köyü Muhtarı Mihriban Vatansever de nergis üretiminin artmasıyla birlikte köye geri dönüşler başladığını vurguladı. Vatansever, “Nergis, bitmek üzereydi. Köyümüz emekli ya da belirli yaşın üstündeki insanların yaşadığı bir yer. Ancak belediye nergis soğanlarını dağıttıktan sonra 17 gencimiz köye geri döndü. Artık şehirlerde iş bitti, para kazanmak çok zor. Ama aslında köyde para var” diye konuştu.

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