HABER

Karaburun'da 39 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karaburun ilçesi Büyükada açıklarında, bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Karaburun'da 39 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karaburun ilçesi Büyükada açıklarında, bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.
Geçen pazartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.30 sıralarında, Karaburun ilçesi Büyükada açıklarında yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenleri fark etti. Durdurulan lastik bottaki 36'sı Somali, 1'i Yemen, 1'i Kuveyt ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen, yakalandı. 14'ü erkek, 21'i kadın ve 4'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Otoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktıOtoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktı
Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildiEşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildi
13 yaşındaki Yasemin evde ölü bulundu13 yaşındaki Yasemin evde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.