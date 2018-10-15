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Karaburun'da 8 göçmenin öldüğü tekne faciasında 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin sağ kurtulduğu, 26 kişinin ise kaybolduğu kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Karaburun'da 8 göçmenin öldüğü tekne faciasında 4 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin sağ kurtulduğu, 26 kişinin ise kaybolduğu kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İzmir Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşılan olayla ilgili olarak, 28 saat yüzerek hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başına 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul'dan İzmir'e getirildiğini belirledi. İzmir'de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki iki evde bir gece misafir ettiklerini söylediği öğrenildi. Ayrıca tekneyi kullanan kişinin de deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı.
'BUNLAR BİZİM GÖNDERDİKLERİMİZ, KAÇALIM'
Olayda kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin teşhis ettiği şüphelilerden A.H.'nin emniyetteki ifadesinde İstanbul'dan otobüsle gelen göçmenleri İzmir'de otogarda karşıladığını ve diğer şüpheli N.S.'nin Karabağlar'daki evine götürdüğünü söylediği öğrenildi. Karaburun'da teknenin battığını haberlerden öğrendiğini söyleyen şüphelilerden R.O.'nun A.H.'nin yanına gidip, "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım" dediği de ifadesinde yer aldı. Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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Karaburun'da 8 göçmenin öldüğü tekne faciasında 4 tutuklamaKaraburun'da 8 göçmenin öldüğü tekne faciasında 4 tutuklama

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