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Karaburun'da batan teknede ölen iki Afgan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Afganistan uyruklu 1’i çocuk 2 kişinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Afganistan uyruklu 1’i çocuk 2 kişinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.
Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na 10 Ekim Çarşamba gecesi giden Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, teknelerinin battığını belirterek, yardım istedi. Mıhabat İsmael Ali, bir gün önce saat 20.00 sıralarında tekneyle toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Iraklı kadın; denizde ilerlerken, teknelerinin su alarak, battığını ve kendisinin sürüklenerek, Karaburun'da karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kaybolan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerince denizde arama- kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 4 kişinin cenazesi, yakınlarının gelmesiyle yapılan kimlik tespitinin ardından teslim edildi. Cenazelerden 2'sinin, tekne faciasından sonra 28 saat denizde kalıp, sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet'e (36) ve oğlu Abdullah İsa'ya (11) ait olduğu belirlendi. 4 cenaze, defnedilmek üzere Irak'ın Zaho kentine götürüldü.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA testleri devam ederken, olayda yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılan 11 yaşındaki bir çocuk ile annesinin cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defnedilmek üzere Afganistan’a götürüleceği öğrenilirken, aynı aileden bir kız çocuğunun kayıp olduğu belirtildi.

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