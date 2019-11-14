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Karaburun'da denizde kum hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY Karaburun Limanı'nda balıkçı barınaklarının temizlenmesi bahanesiyle gelen gemilerin deniz tabanındaki kumu çaldığı iddia edildi.  Karaburun'da balıkçı barınaklarını temizleme bahanesiyle gelen gemilerin deniz tabanındaki binlerce ton kumu çaldığı iddiaları tartışma yarattı.

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY Karaburun Limanı'nda balıkçı barınaklarının temizlenmesi bahanesiyle gelen gemilerin deniz tabanındaki kumu çaldığı iddia edildi.
Karaburun'da balıkçı barınaklarını temizleme bahanesiyle gelen gemilerin deniz tabanındaki binlerce ton kumu çaldığı iddiaları tartışma yarattı. Karaburun'daki balıkçılar, limanda yığılan kum nedeniyle yıllardır tekneleri ile limana yanaşırken tehlike yaşadıklarını, bu nedenle kendi talepleri doğrultusunda yığılan kumun temizlenmesi çalışmalarının yapıldığını söyledi.
150 balıkçının kayıtlı olduğu Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi yetkilileri, limanda yığılan kumun temizlenmesi için yetkililere yazı yazdıklarını ve İstanbul Valiliği'nin, teknelerin limana yanaşmasına engel olan kumun kaldırma çalışması için ihale yaptığını, 2 yıllık sürecinin sonunda ihaleyi kazanan firmanın ise yaklaşık 1 haftadır yığılan kumu kaldırma çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.
Yasal olarak yapıldığı iddia edilen kum kaldırma çalışmalarının, liman dışında gerçekleştiği iddiaları üzerine ise balıkçılar, limana yanaşmak için geminin önce liman dışındaki kumu temizlemesi gerektiğini, başka türlü limana yanaşmasının ve kumu temizlemesinin mümkün olmayacağını ifade etti.
"ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ercan Sunman, “Bizim en büyük şikayetimiz limana girişlerde tehlike yaşıyoruz. Liman ağzında kum dolu olmasından dolayı, gördüğünüz yarıntılara sebep oluyor. Limana giremiyoruz. Bu kumun alınmasının sebebi de limanın ağzının açılması. Bütün herkesin istediği o. Bazı insanlar şikayet ediyor kum çalıyorlar diye. Öyle bir şey söz konusu değil çünkü hepimizin teknesi var burada. Az önce gördüğünüz gibi motorlar nasıl girdiler. Orası derin olsa sığ olmasa, rahat girecekler. Bizim başvurumuzla limanımız temizlensin. İçeri giremiyoruz dememiz ile devletin verdiği gemi geliyor, alıyor gidiyor. Boşaltmak amacıyla... Başka bir amacı yok yani. Burada bir kum hırsızlığı yapılması mümkün değil. Tamamen burada bizim ekmeğimiz ile oynamak gibi bir şey. Burada bir sürü tekne var. Limana giremediğimiz için başvuru yapıyoruz. Ne güzel geliniyor kumumuz alınıyor. Hırsızlık yapılıyor diye böyle bir şey olmaz. Azıcık fırtınalı havada tekneler girip çıkamıyor. Buradaki kum alındığı zaman giriş çıkışlarda hiçbir tehlikemiz kalmayacak" dedi.
Çalışmaların şu anda limanın dışında devam ediyor olması konusunda ise Sunman, “Mendireğin dışından kumu ala ala gelmesi lazım ki içer girebilsin. Başka türlü yanaşamaz o gemi buraya. Limanın dışından kum almadan içeri girmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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