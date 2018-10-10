Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 6'sı karada ve 2'si denizde olmak üzere şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazadan kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 26 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

