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Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yaklaşık 28 saat yüzdükten sonra kıyıya çıkan Iraklı kadın, alabora olan teknede ölen 8 kişinin cesedini teşhis için Karaburun Devlet Hastanesine getirildi - Kayboldukları belirtilen 26 kişi için hava, deniz ve karadan arama çalışmaları yürütülüyor ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini tarıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu şu ana kadar 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayda kaybolduğu belirtilen 26 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 28 saat yüzdükten sonra kıyıya çıkarak kurtulan Iraklı Mıhabat İsmael Ali, emniyette ifade verdikten sonra cesetlerine ulaşılan 8 kişinin teşhisi için Karaburun Devlet Hastanesine getirildi.

Mıhabat İsmael Ali, daha sonra cumhuriyet savcısı ve tercüman eşliğinde hastanenin morgunda bekletilen 8 cesedi teşhis etti.

Bu arada alabora olan teknede olduğu değerlendirilen kayıp diğer düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. Güvenlik güçlerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalarda 1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Arama çalışmalarına destek için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini tarıyor.

Öte yandan kazadan kurtulan Iraklı kadının verdiği bilgiler doğrultusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan organizatörlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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