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Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Başsavcılık, göçmen kaçakçılarına ilişkin soruşturma başlattı

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişinin ölümüne ilişkin göçmen kaçakçıları hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, içerisinde yaklaşık 35 göçmenin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda boğularak yaşamını yitiren 8 göçmenin cesedine ulaşıldığı, diğer göçmenleri de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili işlemlerin Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Teknede bulunan göçmenlerden, üzerinde can yeleği bulunan ve yüzerek kıyıya ulaşan Irak uyruklu kadının ifadesi doğrultusunda göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası, 6'sı karada ve 2'si denizde olmak üzere, şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazadan kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayboldukları belirtilen 26 kişi için hava, deniz ve karadan arama çalışmaları yürütülüyor ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini tarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Karaburun soruşturma tekne

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