Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılan ve bir kişinin de sağ kurtulduğu olaya ilişkin, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 saat can yeleğiyle yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Irak uyruklu 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali'nin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kişi başı bin 500 dolara anlaştıkları düzensiz göçmenleri İstanbul'dan İzmir'e gelişlerinde karşılayan ve Foça ilçesine transferlerini sağlayan 4 zanlının kimliklerine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakaladı.

Emniyette ifadeleri alınan zanlıların İstanbul'dan gelen göçmenleri karşıladıklarını ve Karabağlar ilçesinde iki grup halinde evlerde misafir ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Bu arada, tekneyi kullanan kişinin deniz yolu taşımacılığında tecrübesinin olmadığı, kısa bir eğitim sonrası teknenin Irak uyruklu bir düzensiz göçmene teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.