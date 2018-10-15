Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 Iraklıdan 2'si için DNA testi yapıldı.
Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cesedi için İzmir Adli Tıp Kurumunda yürütülen işlemler devam ediyor.
Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Haitham Ahmet Star, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizden cesedi çıkarılan 4 kişinin Iraklı olduğunu söyledi. Cesedine ulaşılan 4 Iraklıdan da 2'sinin 28 saat can yeleğiyle yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Mıhabat İsmael Ali'nin yakını olduğunu belirtti.
Ali'nin yakınlarının cesetlerini teşhis ettiğini belirten Star, "Diğer 2 Iraklı için DNA testi istendi. Iraktan gelen yakınları DNA örneği verdi. İşlemler tamamlanınca cenazeleri Irak’a götüreceğiz." dedi.
Teknede 10’u çocuk 1 kadın olmak üzere 11 Iraklı daha olduğunu aktaran Star, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti tekneyi bulur çıkarır. O cenazeleri de ailelerine teslim ederiz. Son 1 yılda 300 cenazeyi sadece ben Irak’a götürdüm. Bunun yanında kayıp olanlar da var." diye konuştu.
İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan diğer 4 cenaze için henüz bir başvuru olmadığı öğrenildi.
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