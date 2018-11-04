Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin yakınları cenazelerin bulunması için yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Irak'ın Duhok kentinden İzmir'e gelen Ramadhan Ahmed Othman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda yeğeni ve 4 torununu kaybettiğini belirterek, cenazelerine ulaşılabilen yakınlarını Irak'ta defnettikten sonra tekrar Türkiye'ye geldiklerini, bu sefer de kayıp yakınlarının bulunması için mücadele ettiklerini söyledi.

Yakınlarının cenazelerinin, batan teknede olduğunu düşündüklerini bu teknenin bulunması için aramaların tekrar yapılmasını istediklerini ifade eden Othman, Türk ve Irak hükümeti ile 2 ülkenin cumhurbaşkanından cenazelerin çıkartılması için destek istedi.

Kazadan kurtulan gelini Mıhebat İsmael Ali'nin, çocukları ve eşini kaybettiği için hiçbir dayanağı kalmadığını dile getiren Othman, "En azından cenazelerin bulunup babalarının yanına gömülmesini istiyor. Tek umudu o kalmış. Çıkartılırsa mutlu olacağız. Yarımız orada perişan, yarımız burada perişan. 23 gündür bunun mücadelesini veriyoruz. İki gün önce Karaburun'a gittim. Aramalar istediğimiz gibi değil. Kaza Türkiye tarafında olduğu için umutluyuz." dedi.