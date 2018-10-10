Karaburun'da göçmenleri taşıyan teknenin batması

Öte yandan Iraklı Mıhabat İsmael Ali'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. İşlemleri için Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ali'nin, ifadesinde, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim'de Irak'tan İstanbul'a geldiklerini söylediği öğrenildi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.

Polisteki ifadesinde 8 Ekim sabahı Foça'dan denize açıldıklarını anlatan Ali'nin,"İçerisinde 30-35 kişinin bulunduğu tekne Pazartesi akşam saat 21.00'de battı. Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım." dediği belirtildi.

