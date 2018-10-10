Karaburun'da göçmenleri taşıyan teknenin batması

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaklaşık 28 saat yüzdükten sonra kıyıya çıkarak kurtulan Iraklı kadının tedavisi tamamlandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.
Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 28 saat suda kalan ve üzerinde can yeleği bulunan Iraklı 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali, kıyıya ulaşmayı başardı.
Kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 3 düzensiz göçmenin daha cesedi bulundu.
Ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- "28 saat suda kaldım"
Öte yandan Iraklı Mıhabat İsmael Ali'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. İşlemleri için Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ali'nin, ifadesinde, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim'de Irak'tan İstanbul'a geldiklerini söylediği öğrenildi.
Polisteki ifadesinde 8 Ekim sabahı Foça'dan denize açıldıklarını anlatan Ali'nin,"İçerisinde 30-35 kişinin bulunduğu tekne Pazartesi akşam saat 21.00'de battı. Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım." dediği belirtildi.
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