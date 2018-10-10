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Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

ANNEDEN, EN ACI TEŞHİS İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, bulundukları teknenin batmasıyla ölen 8 kaçak göçmenin cesedi, ön otopsi için Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)

ANNEDEN, EN ACI TEŞHİS
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, bulundukları teknenin batmasıyla ölen 8 kaçak göçmenin cesedi, ön otopsi için Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet savcısının hazır bulunduğu ön otopsi sırasında yürek burkan anlar yaşandı. Kaçaklardan, şu ana kadar sağ kurtulan tek kişi olan Iraklı Mıhabat İsmael Ali (30), ölenleri teşhis etmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp morga getirildi. Morg girişinde tabutları gören ve olayda da 5 çocuğu halen kayıp olan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu. Bu anlarda yaşadığı acıdan ve 28 saat suda kalmanın verdiği bitkinlikten ayakta durmakta güçlük çeken anneye kadın polis yardımcı oldu. Cesetleri bulunan 8 kişiden 2'sinin 9 ve 12 yaşlarında çocuk olduğu öğrenilirken, çocukların Mıhabat İsmael Ali'nin olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Taylan YILDIRIM/KARABURUN (İzmir), (DHA)

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Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)

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