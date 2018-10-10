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Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (ek 2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Not: Ölü sayısını, Sahil Güvenlik'in son yaptığı açıklamaya göre '8' olarak düzeltiyoruz.

Not: Ölü sayısını, Sahil Güvenlik'in son yaptığı açıklamaya göre '8' olarak düzeltiyoruz.

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında başlatılan arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karaburun merkez ile yeni liman arasındaki çalışmalarda şu ana kadar 8 mültecinin cesedine ulaşıldı. Bulunan ceset sayısının daha önce açıklandığı gibi 9 değil 8 olduğu belirtildi. Halen kayıp olduğu değerlendirilen 26 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

DENİZDE VERDİĞİ YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI

Dramın ortaya çıkmasına neden olan Iraklı kadının 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali olduğu belirlendi. Irak'tan başlayıp ölümle biten yolculuklarını anlatan Mıhabat İsmael Ali, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim tarihinde Irak'tan önce İstanbul'a geldiklerini, ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça'ya geldiklerini anlattı. Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça'dan denize açıldıklarını, içinde 30-35 kişinin bulunduğunu belirtti. Teknenin aşırı yükten ve dalgaların etkisiyle saat 21.00 sıralarında battığını söyleyen Mıhabat İsmael Ali'nin, "Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde ise yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı, ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım. Sonra kıyıya çıkınca da insanlar beni gördü ve hastaneye kaldırıldım" dediği öğrenildi.

Taylan YILDIRIM/KARABURUN (İzmir), (DHA)

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Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)
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