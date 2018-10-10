Karaburun'da kaçak teknesi battı: 9 ölü, 25 kayıp (3)

ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Sayılarının 25 olduğu söylenen kayıpları arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
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