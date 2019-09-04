Karaburun'da otluk alanda yangın

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Karaburun'un Parlakköy mevkiinde dün gece otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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