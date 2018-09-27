Karaburun'da otluk ve tarım arazisinde yangın

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, otluk ve tarım arazisinde yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.
Karaburun'un kırsal Tepeboz Mahallesi'ndeki otluk ve tarım arazisinde dün gece, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter havadan, 12 arazöz ise karadan müdahale başlattı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
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