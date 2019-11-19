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Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

Karaburun'daki sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi.

Yıkım öncesi jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinası ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

- Olayın geçmişi

Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.

Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince imar barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etmişti.

Bakanlık ekipleri, 15 Kasım'da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirlemiş, mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017'den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığını tespit etmişti. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlenmişti.

Bakanlık, İzmir Karaburun birinci derece doğal sit alanındaki kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etmiş, ilgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, kaçak yapının yıkılması için harekete geçmiş ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hasseki Mahallesi Karaburun yıkım

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