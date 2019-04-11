- "Karaburun'u kadınlar yönetecek"

İlçe tarihinde kadınlar, mahalle muhtarlığında da önemli bir başarı gösterdi. 16 mahallesi bulunan ilçede birçok kadın, muhtarlık için erkeklerle yarışırken İnecik Mahallesi'nde Jale Buldanlıoğlu, Parlak Mahallesi'nde Kadriye Gültekin, Tepeboz Mahallesi'nde Mihriban Vatansever ve Sait Mahallesi'nde Alev Erakın, muhtarlık koltuğuna oturdu.

Kadın bir kaymakam tarafından yönetilen Karaburun'da, bu değişim kendisini kısa sürede gösterdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den belediye başkan adayı gösterilen 48 yaşındaki İlkay Girgin Erdoğan, erkek rakiplerini geride bırakarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Doğal güzellikleriyle bir süre önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen, nergis çiçeğiyle ünlü Karaburun, 1902 yılında ilçe yapıldığı tarihten bu yana erkek kaymakamlar ve belediye başkanları tarafından yönetildi.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türkiye'nin coğrafi olarak en batısındaki yerleşim yerlerinden İzmir'in Karaburun ilçesinde, kasım ayından bu yana görev yapan kadın kaymakama, son yerel seçimlerde ilk kadın belediye başkanı ve muhtarlar da eklenince ilçenin yönetimi kadınlara geçti.

Karaburun'da bu dönem Raife Karabatak ve Yasemin Aytaç da belediye meclis üyesi olarak seçildi.

Mazbatalarını alan Karaburun'un kadın yöneticileri, belediye konağında yaptıkları ilk toplantıyla çalışmalarına başladı.

- "Kadınlara cesaret verdi"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasete ilk girdiği yıllarda belediye başkanı olmak gibi bir hedefinin olmadığını, 1,5 yıl önce partisinden aday adayı olan 10 arkadaşını görünce bu göreve talip olduğunu söyledi.

Süreçte tek kadın aday adayının kendisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde kadınların neler yapabileceğini, Kaymakam hanım, gelince gösterdi. İlk andan itibaren kadının siyasette yer almasının siyasete ve bölgeye güzellik getireceğini söylüyordum ve 'mutlaka kadın olmalı' diyordum, çünkü kadın biyolojik yapısı itibarıyla anne olması ve hem sorunları daha ayrıntılı görüyor hem de çözümleri daha pratik. Benim belediye başkanı olarak gösterilmem, bölgedeki kadınlara cesaret verdi. Birçok kadın muhtar adayı, aday gösterilirsem muhtar olarak seçilebiliriz diyorlardı."