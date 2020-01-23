Karaburun'un nergis tarlalarında festival heyecanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Karaburun Belediyesi bu yıl 26 Ocak'ta 3'üncüsünü düzenleyeceği Nergis Festivali hazırlıklarına başladı. Nergis üreticileri de, festival öncesi son planlamalarını yaparken, üreticiler ise tarlalarda hasat heyecanı yaşıyor.

Karaburun Belediyesi ilçenin tanıtımının yanı sıra ekonomisine de katkı sunan Nergis Çiçeği Festivali'nin 3'ncüsünü yapmaya hazırlanıyor. Üreticiler, festival öncesi son hazırlıklarını yapmaya başladı. İlçede bu yıl 157 çiftçi tarafından toplamda 200 dekar alanda, nergis ekimi yapıldı. Bir demet haline getirilen 50 kök nergis çiçeği, 30 TL'den satışa sunuluyor. Tarlada binbir emekle yetişen, kokusu dillere destan nergis çiçeği üreticileri de heyecanlı. Karaburun'un Karareis Mahallesi'nde 15 dönümlük arazi üzerine nergis çiçeği eken 3 çocuk babası üretici Halil Zeybek (83), 10 yaşından beri bu işle uğraştığını, nergis çiçeği yetiştiriciliğinin zor bir iş olduğunu belirtti. Ürüne emek verdiklerini söyleyen Zeybek, "İzmir'de ilk defa nergis yetiştirenlerden biriyim. Zayıf soğan ilk sene ürün vermez. Zahmeti çok. Dikiyoruz, çapalıyoruz, suluyoruz. Uğraşıyoruz. Bunlar emek vermekle oluyor. Çapalama ve bakımla bu hale geliyor. Bu ürün bizim kıymetlimiz. Ben her şeyimi nergisten yaptım. 1965 yılından beridir nergis ile uğraşıyorum. Evimin geçimini bundan sağlıyorum. Çocuklarımı nergis sayesinde okuttum. Çiçeği çok seviyorum. Çiftçilere destek verilmesini istiyoruz" dedi.

Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş (37) da, ilçede gelir getiren ürünlerde nergisin ilk sırada olduğunu kaydetti. Havaların sıcak olması halinde nergis çiçeğinin hepsinin aynı anda açtığını, bunun da fiyatları olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Yavaş, "Eğer havalar sıcak giderse çiçeklerin hepsi açıyor. Böyle olunca da fiyat düşüyor. Soğuk olursa azar azar açıyor, o zaman fiyatı daha yüksek oluyor. Değerini koruyor" dedi.

'ÜRETİCİ SON YILLARDA EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADI'

Gazanfer Yavaş, nergisin sadece süs bitkisi olarak kullanıldığını, daha önceki yılarda kokusundan parfüm yapmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti. Üreticinin son yıllarda emeğinin karşılığını almaya başladığını da anlatan Yavaş, "Karaburun, nergis ile özdeşleşti. Nergis, Karaburun'un gözbebeği. İlçede yıllardır var olan bir bitki. Bundan sonra da biz bunu elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. Nergis çiçeği önceki yıllarda bu kadar bilinmiyordu. Bu kadar tutulmuyordu. Bu yıl havalar soğuk. Çiçek azar azar açıyor. Bu nedenle değerini korudu. Büyüklerimiz destek verdiği sürece bu ürünün daha da değer kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'NERGİS ÇİÇEĞİ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ'

Gazanfer Yavaş'ın eşi 2 çocuk annesi Dilek Yavaş (35) da, nergis çiçeğine bakıldığı zaman bu üründen verim alınabileceğini, bu nedenle her yıl çiçek veren soğanının sökülüp yeniden dikilmesi gerektiğini söyledi. Nergisin Karaburun'a özgü bir çiçek olduğunu, başka bölgelerden de nergis çiçeğinin geldiğini ancak kokusunun ilçede yetişenler kadar yoğun olmadığına dikkat çeken Yavaş, "Nergis çiçeği Karaburun'da birçok ailenin geçim kaynağı. Birçok insan geçimlerini nergis çiçeğinden sağlıyor. Bakımı çok zor. Toplaması zor. Nazik bir çiçek. Bakıma ihtiyacı var. Nergis çiçeği bizim göz bebeğimiz. Bu tarlaya geldiğimiz zaman güzel kokusu bizi cezbediyor. İnsan bu tarlanın içerisinden çıkmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Karaburun'da 26 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan festival, saat 12.00'de başlayıp, akşam sona erecek.

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