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Karaca avlayan kaçak avcılara 5 bin 889 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gece otomobilin farlarını kullanarak, yasa dışı yollarla karaca avlarken yakalanan 3 kişiye, 5 bin 889 liralık idari para cezası kesildi.

Karaca avlayan kaçak avcılara 5 bin 889 lira ceza

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gece otomobilin farlarını kullanarak, yasa dışı yollarla karaca avlarken yakalanan 3 kişiye, 5 bin 889 liralık idari para cezası kesildi. Av sırasında kullanılan otomobil, tüfek ile fenere de el koyuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Zonguldak Şubesi'ne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, ilçeye bağlı Buldandere mevkisinde, gece saatlerinde yasa dışı karaca avı yapıldığını tespit etti. Ekipler, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi otomobilin farlarını kullanarak, kaçak avcılık yaparken yakaladı. Kaçak avcılara toplam 5 bin 889 liralık para cezası kesildi. Kaçak av sırasında kullanılan otomobil, tüfek ve fenere de el koyuldu.

FOTOĞRAFLI

Karaca avlayan kaçak avcılara 5 bin 889 lira ceza

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