"Bütün bu projelerimizin ortak bir hedefi var, dijital dönüşüm"

Basın sektörünün ülkede yapılan herhangi bir ticari sektörden farkı olmadığını kaydeden Karaca, "Yani sizlerde bir anlamda ticaret yapıyorsunuz, bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz. Durum böyle olunca bizim de sektör olarak kalkınma gibi bir derdimiz veya bu ülkenin çabalarında bir yerimiz olması lazım. Bizim basın sektörü için bir ihtisas komisyonu kurulması gerekir. Basın sektörümüzün kalkınma planlarında adının geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şu anda gazetelerimizle ilgili karar alınacak, kimle, nasıl karar alınacak belli değil. Halbuki kalkınma planlarında yer almış olsa, herkes önünü görür ve hazırlığını ona göre yapar. Bizim bütün bu projelerimizin ortak bir hedefi var, dijital dönüşüm. Biz Genel Müdürlük olarak dijitalleşmeyi kendi içimizde sağladık. Şimdiye kadar kağıt üzerinde yaptığımız, bin bir zorluk çekerek yaptığımız işleri şimdi çok rahat, hızlı yapıyoruz. İşler artık tıkır tıkır işliyor. Bunlar gazetelerimiz için de geçerli. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sizin dönüşümünüz için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizi bu konuda sürekli rahatsız etmeniz lazım. Bunlar proje ile olur. Bu projenin geliştirilmesi için arkadaşlarımız size her zaman yardımcı olacaktır. Bu dönüşümü en kısa sürede, sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde aşmamız lazım" diye konuştu.

Dönüşümün olup, olmayacağının kararını siyasilerin vereceğini belirten Karaca, "Ben sadece dönüşüm olacaksa gazetelerimizin, gazetecilerimizin önümüzdeki dönemde nasıl bir faaliyet yapacaklar onun alt yapısını hazırlamakla sorumluyum. Bu kapsamda İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz bir yeni nesil gazetecilik, istihdam programı var. Size nitelikli elaman lazım. Yoksa bu dönüşümü sağlayamayız. Bütün amaç hakikaten nitelikli elaman çalıştırma imkanından sizlerin yararlanmasını sağlamaktır. Bu bir defaya mahsus olmayacak. İŞKUR bizi desteklediği sürece, sizlerde bizden talepte bulunduğunuz sürece biz bunu devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kurum olarak iki önemli görevlerinin olduğuna dikkat çeken Karaca, "Kamu oyunda bilinen görevimiz gazeteleri desteklemek. Gazetelerimiz, gazetecilik faaliyeti yaptığı sürece sıkıntılarını, dertlerini görmezden gelemeyiz. Fakat burada genel müdürlük olarak yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Genel kurulumuzun yetkileri çok geniş. Her anlamda sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap verebilir. Bu imkanları ilk kez burada duymuş olabilirsiniz ama bunların hayata geçirilmesi önemli. Her zaman bize ulaşın, taleplerinizi bize iletin. Başka türlü bu dönüşümü sağlama imkanımız ve ihtimalimiz yok" dedi.