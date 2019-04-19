Karaca Mağarası ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Karadeniz'in en ünlü turizm merkezlerinden olan ve içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Karaca Mağarası, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile Torul ilçesine bağlı Cebeli köyündeki Karaca Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mağaranın bölge ve ülke turizmine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Turizm sezonunu 15 Nisan itibarıyla açtıklarını belirten Taşbilek, mağarayı geçen yıl yüz binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.

Bu yıl bu rakamı daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini dile getiren Taşbilek, böylesine güzel bir yapıyı yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin hizmetine sunmanın en büyük arzu ve hedefleri olduğunu vurguladı.

Taşbilek, Karaca Mağarası'nın damla taş oluşumu bakından oldukça zengin olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Burası dikit ve sarkıtların yoğun olduğu mucizevi bir mağara. Geçen seneki ilgiyi bu sene daha da yükseklere taşıyarak devam ettireceğine inanıyoruz. Tokat'taki Ballıca Mağaramız UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındı. Bizim de en büyük amacımız Karaca Mağarası'nı, aynı statüde tanınırlığını sağlayabilmek için bu listeye dahil edebilmek. Bununla ilgili Valilik olarak Özel İdare Genel Sekreterliği ve ilimizin bütün turizm paydaşlarıyla el birliğiyle güzel bir çalışma yapma arzusundayız. Bakanlığımız vasıtasıyla gerekli yerlere başvuru için hazırlıklarımızı yapıyoruz."