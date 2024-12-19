Karaca ürünleri ile evinizde modern ve fonksiyonel çözümler

51 Yıldır İlk Günkü Aşkla

Karaca, 1973 yılında Hüseyin Karaca tarafından İstanbul Süleymaniye’de kurulan küçük bir atölyede cam ürünlere desen yaparak yolculuğuna başladı. O yıllarda 30 kişilik bir ekiple işe koyulan Karaca ailesi, her adımında tutkularını ve ilk günkü heyecanlarını koruyarak bugün Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli markalarından biri haline geldi. Fakat bu yolculuk bir anda şekillenmedi.

1994 yılında Karaca yerel bir marka olmanın ötesine ilk kez geçmişti. Dünyanın en kaliteli porselenlerinin merkezi Fransa’nın Limoges bölgesinden kaolen getirerek porselen üretimine başladı. Aynı dönemde paslanmaz çelik tencere ve çatal bıçak setlerini üreterek mutfaklara yenilikçi çözümler sundu. Karaca’nın bu cesur adımı, onu global arenada da talep edilen bir marka haline getirdi.

2000'li yıllar ise Karaca'nın perakende dünyasına adım attığı dönem oldu. 2001 yılında Etiler Akmerkez AVM’de ilk mağazasını açarak, geniş kitlelere doğrudan ulaşma fırsatı yakaladı. 2007’de ise Fine Bone serisi ile şeffaf porselen yemek takımlarında fark yarattı ve kullanıcılarına eşsiz bir zarafet sundu.

Karaca’nın büyüme hikayesi burada bitmedi.

2008’de Emsan markasını satın alarak mutfak ürünleri kategorisindeki yerini sağlamlaştırdı. 2012 yılında ise ev tekstili alanına yöneldi ve Karaca Home markasını hayata geçirerek kısa sürede Türkiye’nin en başarılı ev tekstili markalarından biri olmayı başardı. Her adımında yenilikçilik ve kaliteyi ön planda tutan Karaca, 2014 yılında Bakü’de ilk yurt dışı mağazasını açtı.

Sadece mağazalarla değil, geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlarla da kullanıcının kalbinde kendisine yer edinen Karaca 2014’te BioGranit, 2016’da Fine Pearl, 2018’de Biodiamond ve 2019’da Powersteel gibi ortaya koyduğu inovatif ürünlerle her geçen gün mutfak ve sofra dünyasına yeni bir soluk getirerek ilk günkü aşkla yoluna devam ediyor.

Eviniz İçin İhtiyaç Duyduğunuz Ne Varsa…

Günümüzde Karaca; bünyesinde Karaca Home, Emsan, Jumbo, Cookplus, Kaşmir Halı, Homend, Nautica Home, Weimar Porzellan, Pera Bulvarı ve Cooklife gibi 11 farklı markayı barındırarak eviniz için ihtiyaç duyduğunuz ne varsa onu karşılamayı hedefliyor.

43 ülkede 305 mağaza ve 2.000'in üzerinde satış noktasıyla faaliyet gösteren Karaca Grup, 3.500’ü aşkın çalışanıyla sektörde öncü konumda olmakla birlikte her geçen gün hizmet kalitesini daha da yukarıya taşımaya devam ediyor.

Yenilikçi tasarımları ve geniş ürün yelpazesiyle Karaca, estetik ve kaliteyi bir arada sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilk günden bu yana önceliklendirmiş durumda.

Karaca'nın Sofra Grubu: Zarif ve İşlevsel Yemek Masaları

Karaca’nın sofra grubu, hem gündelik kullanıma uygun ürünlerle hem de özel günler için tasarlanmış şık koleksiyonlarla geniş bir yelpazeye sahip. Her ürün, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla sofralarınıza uzun ömürlü bir zarafet kazandırıyor.

Karaca ürünleri, sofralarınızda hem modern çizgilerle hem de nostaljik dokunuşlarla fark yaratmanıza yardımcı oluyor. İster özel bir akşam yemeği için olsun, ister günlük aile sofralarınız için, Karaca’nın geniş sofra grubu her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Bu ürünlerin her biri, sofralarınızı daha anlamlı ve keyifli kılmak için ideal seçim olacaktır.

Sofranızda şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren Karaca, özellikle Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı koleksiyonuyla göz kamaştırıyor. Atatürk’ün kişisel sofra eşyalarından esinlenerek hazırlanan Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu, sofranıza tarihsel bir derinlik ve zarafet katacak.

Her biri özenle tasarlanmış olan GMK (Gazi Mustafa Kemal) logosunu taşıyan bu sofra parçaları, geçmişin ruhunu modern evlerin merkezine taşıyor. Koleksiyon, sadece estetik bir sunum değil, aynı zamanda işlevselliğiyle de sofralarınıza değer katıyor.

Karaca Mutfak Ürünleri ile Yaratıcı ve Pratik Çözümler

Karaca, mutfağı daha işlevsel ve yaratıcı hale getiren çözümleriyle yaşamı kolaylaştırmayı başarıyor. Karaca'nın mutfak ürünleri, pratikliği ve estetiği bir arada sunarak, yemek yapma sürecini daha keyifli hale getirir.

Mutfak gereçlerinde kullanılan dayanıklı malzemeler ve ergonomik tasarımlar hem profesyonel hem de amatör aşçılar için ideal çözümler sunar. Özellikle geniş bir yelpazeye sahip olan Karaca pişirme ürünleri, yemek yapma sürecini daha verimli hale getirir.

Karaca'nın sunduğu fonksiyonel mutfak gereçleri, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, yemeklerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. Pişirme tencerelerinden kesme tahtalarına, mutfak robotlarından fırın tepsilerine kadar her ürün, yemek yapma deneyiminizi daha verimli kılmak için tasarlanmıştır.

Yemek hazırlarken sadece işlevselliğe değil, aynı zamanda mutfakta estetiğe de önem veren Karaca modern mutfak tasarımına da katkıda bulunmayı ihmal etmez. Zarif ve işlevsel mutfak gereçleriyle yemek yapma sürecini bir keyif haline getirir.

Karaca'nın Ev Dekorasyonu Ürünleri: Şıklığı Evinize Taşıyın

Karaca, ev dekorasyonu ürünleriyle sadece işlevsel çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda evinizi daha şık ve modern bir hale getiriyor. Karaca’da bulabileceğiniz birbirinden zarif aksesuarlar, evinizin her köşesine estetik bir dokunuş katacak.

Özellikle modern yaşam tarzını benimseyen tüketiciler için tasarlanan bu ürünler, sadelik ve zarafeti bir arada sunuyor. Farklı tasarımlarla evinize yeni bir soluk getirebilir ve yaşam alanlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Karaca’nın ev dekorasyon kategorisinde yer alan aksesuarlar evinizde hem dekoratif bir öğe olarak dikkat çekerken, pratik kullanım alanlarıyla da işlevsel bir rol üstlenecek. Üstelik her sezona özel farklı koleksiyonlarla karşımıza çıkan Karaca, evinizde modaya uygun dekoratif çözümler sunmayı da ihmal etmiyor.

Karaca ürünleri ile sadece şıklığı değil, aynı zamanda kaliteyi ve dayanıklılığı da evinize taşıyabilirsiniz. Her evde bir Karaca imzası, yaşam kalitenizi yükseltmeye yardımcı olacak. Üstelik Karaca kampanyaları sayesinde evinizdeki ürünleri bütçe dostu çözümlerle yenilemeniz de olası! İndirimleri ve kampanyaları düzenli olarak takip etmeyi ihmal etmeyin.

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