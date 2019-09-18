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Karaca, yeni koleksiyonunu İpek Yolu esintileriyle birleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Karaca, yeni koleksiyonunu İpek Yolu esintileriyle birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Kültürler arasındaki farklılığı ve bağlantıları temsil eden İpek Yolu'nun izleri, şimdi Karaca sofralarında yerini alıyor.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni koleksiyonunu İpek Yolu esintileriyle birleştiriyor. Karaca, İpek Yolu koleksiyonunda o dönemin antik teknikleri ile at motiflerini bir arada sunuyor. Sanat, zanaat ve insan değerlerinin yansıtıldığı yeni tasarımlar, evlere egzotik baharatlar ve özel işçiliklerin öyküsünü getiriyor.

Sonbaharı yeni koleksiyonuyla karşılayan Karaca, İpek yolu esintili özel tasarımlarla yemekli ev buluşmalarını ayrıcalıklı kılıyor. Yeni koleksiyon İpek Yolu, hem sade hem de etnik desenlerden oluşan renkli tasarımlarıyla dikkati çekiyor. Yerel tarz ve kültürleri harmanlayan zengin bir kültür alışverişinden doğan yeni seri, sofralardaki iddiasını ortaya koyuyor.

Karaca'nın kültür alışverişi konseptindeki yeni serisini içeren ürünleri içerisinde Süvari ve Agra 6 kişilik yemek takımı ile Semerkand ve Feres tekli seri yer alıyor. Tekli seriler için kendi takımını özgürce oluşturma imkanı sunan Karaca, tüketicilere seri içinden seçimler yaparak özgün sofralar tasarlayabilmelerini sağlıyor.

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