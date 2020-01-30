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Karacabey Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor.İlçe genelindeki dar gelirli vatandaşlara gerek muhtarlar gerekse Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, 4 yılda dar gelirli 93 aileye ev yaptıklarını belirtti.

Karacabey Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek oluyor

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor.
İlçe genelindeki dar gelirli vatandaşlara gerek muhtarlar gerekse Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, 4 yılda dar gelirli 93 aileye ev yaptıklarını belirtti. Özkan, “Sevgi Mağazası” projesiyle de ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen kişilerin, kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma hususunda aracılık rolü üstlendiklerini kaydederek, çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, son 4 yılda yardıma muhtaç vatandaşların evleri için yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Dar gelirli vatandaşlara gerek muhtarlar gerekse Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaştıklarını belirten Özkan,4 yılda dar gelirli 93 aileye ev yaptıklarını duyurdu. Bu evlerden 15 tanesi temelden yapılırken 78 tanesinin ise bakım ve onarımı tamamlandı.
Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler, dezavantajlı gruplarımıza ayrı bir özenle yaklaşıyoruz. İlgili birimlerdeki arkadaşlarımız bu ailelerimizin durumlarını tespit ettikten sonra, belediyemizin imkânları dahilinde kendilerine yardımcı oluyoruz. 4 yılda, bu zamana dek 15 tanesi temelden olmak üzere 93 ev yaptık. Ve bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz’’ dedi.
Başkan Ali Özkan, dar gelirli aileler için oluşturdukları Sevgi Mağazası projesini de aktardı.
Özkan, Emirsultan Mahallesi’nde kurulan mağaza ile eşya yardımında bulunmak isteyen ailelerden giysi, beyaz eşya veya evin diğer ihtiyaçlarını giderecek eşyaların ekipler tarafından bizzat evlerden alınarak, bu mağaza aracılığıyla durumu tespit edilen dar gelirli ailelere dağıtıldığını kaydetti.
Öte yandan, Karacabey Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, merkez ve kırsal mahallelerdeki dar gelirli aileleri yakından takip ediliyor. Eskimiş durumda ve kullanılamaz hale gelen evlerin yanı sıra, yangın ve benzeri durumlarla zarar gören evlere de müdahale ediliyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların belediye santralini arayarak bilgi verdikleri takdirde, ekiplerin adresten eşyaları teslim alabilecekleri duyuruldu.

Karacabey Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek oluyor

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