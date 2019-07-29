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Karacabey Belediyesi’nden örnek tasarruf

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların büyük çoğunluğunu kendi imkânları dâhilinde hayata geçiriyor.

Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların büyük çoğunluğunu kendi imkânları dâhilinde hayata geçiriyor. Bitki üretiminden teknik işlere kadar pek çok projede bu yöntemle hareket eden ekipler, bu sayede hem geri dönüşüm çalışmalarıyla maddi yönden, hem de zaman açısından büyük tasarruf sağlıyor. Karacabey, çok yakında ürettiği bitkileri dışarıya da satabilecek hâle gelecek.
Karacabey Belediyesi, önemli tasarruflar elde etmeye devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar ile kendi imkânlarını teknik olarak geliştirerek, ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların büyük çoğunluğunu kendi imkânları dâhilinde hayata geçiriyor. Müdürlük, kendi bünyesinde kurduğu ekiplerle Marangoz Atölyesi, Kaynak Atölyesi ve Oyun Grupları Geri Dönüşüm Sahaları ile park bahçelerde kullanılan ekipmanların bakım tamir ve onarımını yine kendi bünyesinde yaparak, ekstra maliyetleri ortadan kaldırmış oldu.
Elindeki personelden en çok verim almayı hedefleyen organizasyon sayesinde belediye, saha çalışmalarından proje modellemelerine kadar bütün hizmetleri kendi bünyesinde sonuca ulaştırıyor.
Belediyenin teknik ofisinde kurulan üretim prosesi sayesinde, peyzaj mimarı ve ziraat mühendisi tarafından hazırlanan peyzaj tasarım ve sulama projeleri ile dışarıya hiçbir bedel ödenmeden çok sayıda önemli park ve peyzaj projesi hazırlanıp 3 boyutlu hâle getirildi. Bu projelerde kullanılacak sulama projelerinin de belediye bünyesinde hazırlanmasından dolayı her iki tipteki projeler için ödenmesi gereken ciddi miktarlar belediyenin kasasında kaldı.
Bu kapsamda, Karacabey sınırları içerisinde hasar gören oyun gruplarından, kamelya, bank, piknik masaları, spor aletleri gibi ekipmanlar bu kurulan atölyeler sayesinde geri dönüşüme tâbi tutularak sıfır görünüme kavuşturuluyor ve yeniden hizmete sunulması sağlanıyor. Bu sayede belediye bütçesinde ekstra masraflara neden olmuyor.
“Bitkileri artık kendimiz üretiyoruz”
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan gerçekleştirdiği ziyarette, Atatürk Kültür Park yanında bulunan 19 bin 500 metrekarelik alanda kurulu Park Bahçeler Müdürlüğü tesislerini inceledi. Park Bahçeler Müdürü Aybars Tunalı’dan bilgi alan Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmaları yerinde denetledi.
Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz hem zamandan tasarruf etmek hem de maliyetleri düşürmek adına yaptığı çalışmalarla, ilçemiz park ve bahçelerine uygulanan bitkilerin üretimine ağırlık verdi. Ve bugün geldiğimiz noktada, özellikle bitki konusunda yüzde 80’lere varan bir kapasite ile ihtiyaçlarımıza kendimiz cevap verebiliyoruz. Ekiplerimizin bu çalışması ile çok yakında ürettiği bitkileri dışarıya da satabilir hale geleceğiz. Tasarruf etmenin yanı sıra kâra geçmiş olacağız’’ dedi.
Özkan, “Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kepçe,kamyon,mini ekskavatör kazıcı, silindir, proje çizim teknik ekipmanları, saha biçim ekipmanlarının teminiyle yapılan işlerde, malzeme kullanımı için hizmet alımı zarûrî durumlar dışında sıfırlanmış hizmetlerin hızında ve mâliyetlerde de tasarrufa gidildi” dedi.
Teknik ekiple birlikte üretim yapılan depo ve seraları da inceleyen Özkan, personelle sohbet etti.
Peyzaj çalışmalarında kullanıldı
Öte yandan Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakanlık ve Büyükşehir ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar neticesinde 11 bin fidan, 35 bin adet lale soğanı, 1 milyon 200 bin çiçek, 56 bin çalı grubu bitkisinin bedelsiz alarak, ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullandı. Ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda da 140 bin 158 adet çalı grubu ile 15 bin çiçekli bitkinin üretimi yapılarak tasarruf sağlandı.

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