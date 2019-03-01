HABER

"Karacabey için mazeret yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından 17 ilçede çok güzel işlere imza atılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından 17 ilçede çok güzel işlere imza atılacağını söyledi. Karacabey’in bulunduğu konumdan dolayı yatırımların hızla süreceğini belirten Başkan Aktaş, kısa süre içerisinde kültür merkezinin inşaatının temel atmasının yapılacağını ifade etti.
Başkan Alinur Aktaş, Karacabey’de bulunan Cumhur İttifakı üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Karacabey Kültürparkı içinde bulunan bir restoranda yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Bursa ve Karacabey için yatırımlar değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek dönem için iyi hazırlandıklarını söyledi.
"Mazeret yok"
Karacabey için ciddi planlarının olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu seçim ittifaklarla yapılan bir seçim. Bu seçimin ardından 4,5 yıl daha seçim yok. Yatırımlarımız son sürat devam edecek. Benim için takım oyunu her zaman önemlidir. İnşallah seçim sonrası göreceksiniz hep birlikte 17 ilçede güzel işlere imza atacağız. Dersimize çok iyi çalıştık. Çok yakın bir zamanda kültür merkezinin temel atma töreni olacak. Taziye evinden, düğün salonuna, tüm kırsal mahalle yollarımıza varana kadar hepsini önümüzdeki 5 yıl içinde mükemmel hale getireceğiz. Karacabey’in mazereti yok. Karacabey, şehrin batısında, İzmir, Ankara, İstanbul gibi üç önemli lokasyonun tam ortasında bir ilçe. Yakın zamanda TEKNOSAB geliyor. Karacabey’de tarıma dayalı sanayi var. Çok önemli tarım alanları var. Gelecek çok daha güzel olacak. Kesinlikle gelecekten ümitvar olmamız lazım. Bizim gelecek için çok ciddi planlarımız var. Takdir edersiniz ki istikrarlı süreçlerle bunlar aşılır. Karacabey’in alt yapı sorunları artık sona erecek. Yeni bir hikayeyi hep beraber yazacağımızı biliyorum” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem İşcan da toplantıda söz alarak, gündem ve siyasete dair konuşmalar gerçekleştirdi.
Başkan Aktaş, protokol üyeleri ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Naci Güncü ve Oda meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aktaş, Karacabey Balıkesirliler Derneği ve MHP Karacabey İlçe teşkilatını da ziyaret etti.

"Karacabey için mazeret yok"

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.