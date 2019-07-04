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Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey’e kazandırılacak kültür merkezi inşaatının yüzde 20’lik bölümü tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de refah seviyesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor.

Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey’e kazandırılacak kültür merkezi inşaatının yüzde 20’lik bölümü tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de refah seviyesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor. Yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi’nin temeli mart ayında atılmıştı. İlçe girişindeki Atatürk Kültür Parkı’nda konuşlandırılan Kültür Merkezi’nde farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı salon, iki adet sinema salonu, idari bilim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunacak. Yaklaşık 14 milyon TL’ye mal olacak Kültür Merkezi, Karacabey’in kültür sanat hayatına renk katacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte kültür merkezi inşaat alanını inceledi. Kültür merkezinin temelini seçimlerden çok kısa bir süre önce attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Karacabey hızla gelişen, nüfusu 100 binlere dayanmış, otoyolla aktivitesi daha da yükselecek bir ilçemiz. Tarımsal özellikleri itibariyle de ayrı bir önem arz ediyor. Burada inşaatın temelini seçimden kısa süre önce atmıştık ve 780 iş günü tanımlanmıştı. Biz ise 400 günlük bir süreçten bahsettik. Maksadımız önümüzdeki yıl Nisan, Mayıs’ta hizmete açmak. Şu aâda zemin kazı dolgu, yalıtım ve temel inşaatı tamamlandı. Birinci katın kolon inşaatına başlandı. Oluşturulacak kompleks ilçedeki sosyal, kültürel, sanatsal bütün faaliyetler için hanımlar, gençler ve çocuklar için önemli bir yer olacak. Kafesi, eğitim, seminer, toplantı ve nikâh salonları, kütüphanesi, sinema salonu ve fuayesiyle 365 gün kullanılan bir mekân olacak. İşin şuanda yüzde 20’lik kısmı tamamlandı. İnşallah 400 gün içinde bitirip, hizmete açmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor

Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor

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