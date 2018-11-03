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Karacabey longoz ormanlarında 'Recep İvedik' turizmi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

BİR tabiat harikası olan Karacabey longoz ormanları, 'Recep İvedik 6' filminin çekimlerinin ardından turizmin gözde mekanlarından biri haline geldi.

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - BİR tabiat harikası olan Karacabey longoz ormanları, 'Recep İvedik 6' filminin çekimlerinin ardından turizmin gözde mekanlarından biri haline geldi. Oyuncu Şahan Gökbakar, yayınladığı afişle, Karacabey’de çekimlerine başlanan Recep İvedik 6 filminin konusunun Afrika’da geçeceği ipucunu vermişti. Gökbakar, filmin çekimi için 100 bin TL harcayarak, Karacabey longoz ormanlarına bungalov tipi evler yaptırdı. Komedyen, fenomen karakter Recep İvedik’in uçağının Afrika’nın ıssız bir bilgesine düşmesi sonrası başından geçen macerasını beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimleri, Karacabey’deki longoz ormanlarında gerçekleştirildi. HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRİYORLAR Bu doğrultuda, longozda Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar’ın, alana bungalov evler yaptırdığı görüldü. Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi için de önlemler aldırmıştı. Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak eden vatandaşlar akın akın longoz ormanlarını ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelen vatandaşlar bol bol resim çekinirken, yeni düğün yapacak çiftler de atmosferden faydalanarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

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